Bolivia: Tribunale elettorale sospende preparativi per elezioni per 14 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia ha sospeso per 14 giorni, a partire da oggi, il “calendario delle elezioni”, previste per il 3 maggio (primo turno) e ha chiesto alle forze politiche di dialogare sul rinvio del voto. Lo ha annunciato ieri il presidente del Tse, Salvador Romero, al termine di una seduta plenaria dell’organismo. La decisione è stata presa dopo che il governo ha decretato la quarantena, per prevenire la diffusione del coronavirus. Il Tribunale elettorale ha assicurato il suo impegno a riprendere le attività quando ci saranno le condizioni idonee e la sua disponibilità ad ascoltare le forze politiche. Romero ha spiegato che la sospensione punta a preservare la salute pubblica, ma ha ricordato che il rinvio delle elezioni deve essere approvato da una legge dell’Assemblea legislativa. (segue) (Brb)