Bolivia: Tribunale elettorale sospende preparativi per elezioni per 14 giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo aveva già disposto la chiusura delle scuole e sospeso i voli da e per l’Europa. Il ministro della Presidenza, Yerko Nunez, ha spiegato che lo status di emergenza nazionale permette al governo di “sbloccare i fondi necessari per frenare il virus e assicurare assistenza dinanzi a qualsiasi emergenza”. Inoltre, erano già state introdotte restrizioni dei servizi in diverse amministrazioni provinciali e misure di isolamento e coprifuoco erano state prese nelle principali città boliviane. (segue) (Brb)