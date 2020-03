Bolivia: Tribunale elettorale sospende preparativi per elezioni per 14 giorni (5)

- Sul fronte del centrodestra, la candidatura più in vista è quella della presidente ad interim Anez, affiancata dall’imprenditore Samuel Doria Medina. Al voto si presenta anche Carlos Mesa, già alla guida del paese dall’ottobre del 2003 al giugno del 2005, a capo della coalizione Comunità cittadina (Cc), in ticket con Gustavo Pedraza. L’opposizione “civica” a Morales è invece rappresentata dalla coppia Luis Camacho - Marco Pumari (coalizione Creemos), entrambi a capo di storiche piattaforme economico-sociali da sempre in dissenso con la politica dirigista del “socialismo del XXI secolo”. C’è poi Jorge “Tuto” Quiroga, presidente della Bolivia dall’agosto del 2001 all’agosto del 2002, con Tomasa Yaruhi al suo fianco. L’ultimo nome considerato con chance di affermazione è quello di Chi Hyun Chung, pastore di origini sudcoreane, sostenuto dal partito Fronte per la vittoria (Fpv) e accompagnato da Jasmine Barrientos. (Brb)