Coronavirus: Brunetta-Mulè (FI), nuovo patto sociale e fiscale per far ripartire il Paese

- Bisogna essere "ambiziosi e coraggiosi" per creare le condizioni di un new deal basato su un nuovo patto sociale e fiscale. Lo scrivono, su "Il Sole 24 Ore", Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, e Giorgio Mulè, deputato di FI e portavoce dei gruppi di Camera e Senato. "Il tempo dell'emergenza obbliga a una terapia keynesiana: si inizi a sbloccare i fondi per opere pubbliche già finanziate. L'ammontare è di oltre 100 miliardi. Se a questi 100 miliardi se ne aggiungessero altrettanti per rifinanziare la legge sulle città metropolitane e sulle periferie avremmo in mano un bazooka interno di potenza straordinaria. Questa misura va accompagnata - secondo Brunetta e Mulè - con un nuovo grande 'piano casa', con la detassazione degli investimenti per i miglioramenti nelle abitazioni prevedendo, laddove le condizioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche lo consentano, anche l'aumento delle cubature. Queste tre misure potrebbero valere almeno 300 miliardi e garantirebbero, nel minimo, un poderoso incremento del Pil. Ma non solo: metterebbero in moto la matrice delle interdipendenze settoriali con un coefficiente di moltiplicatore tra due e tre rispetto ai 300 miliardi investiti", concludono Brunetta e Mulè.(Com)