Coronavirus: dall'Egitto, oltre un milione di mascherine inviate in Italia

- L'Egitto ha inviato con successo in Italia "oltre un milione di mascherine" per aiutare il paese a contrastare la diffusione del coronavirus. Lo scrive oggi il quotidiano statale "Akhbar al Youm", riferendo di un volo EgyptAir atterrato ieri a Milano Malpensa e precisando che le mascherine sono destinate alla Regione Lombardia. Ieri il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha confermato l'arrivo in Italia di un milione e mezzo di mascherine "che erano bloccate in Egitto". Poco dopo hanno toccato la pista di atterraggio le 40 mila mascherine dall’India. Tra oggi e domani, inoltre, arriveranno due velivoli, uno dell'Aeronautica militare da Pechino con a bordo 1,5 milioni di mascherine e 100 ventilatori polmonari e uno che fa riferimento alla Protezione civile, in arrivo da Shenzhen, con a bordo altri 2 milioni e mezzo di mascherine. "C’è inoltre un autotrasportatore che dal cuore dell’Europa sta guidando senza sosta per portarci altri 2 milioni di mascherine", ha concluso Di Maio. (Cae)