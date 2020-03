Coronavirus: Prefettura Milano, ieri controllate 7.246 persone e 4.810 esercizi commerciali

- La Prefettura di Milano comunica che ieri, compresa la notte, sono stat controllate 7.246 persone e 431 di queste sono ste denunciate in base all'articolo 650 dl codice penale per essere uscite senza un valido motivo.. Due persone sono invece state denunciat in base all'articolo 495 del codice penale per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stati controllati 4.810 e due ttolari sno stati denunciati in base articolo 650 e sanzionati amministrativamente. (Rem)