Libia: Onu, "risposte positive" dalle parti in conflitto ad appelli per tregua umanitaria

- La Nazioni Unite accolgono le "risposte positive" del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli e dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar agli appelli internazionali per una tregua umanitaria in Libia in vista dell'emergenza coronavirus. Lo si legge in una nota diramata dalla missione Onu in Libia (Unsmil). L'obiettivo della cessazione delle ostilità sarebbe quello di favorire l'accesso di aiuti umanitari nel paese e di scongiurare la minaccia della diffusione del Covid-19. "Data la già critica situazione umanitaria in Libia e il possibile impatto della pandemia Covid-19, il segretario generale Antonio Guterres invita le parti a unire le forze per affrontare la minaccia e per assicurare universale accesso degli aiuti umanitari in tutto il paese", si legge nella nota. (Res)