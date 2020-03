Coronavirus: Coldiretti, 4 italiani su 10 hanno fatto scorte cibo, stop a pericolose file

- La Coldiretti lancia un appello a evitare le "inutili e pericolose file ai supermercati". Da un'indagine Coldiretti/Ixè emerge che nel 38 per cento delle case degli italiani sono state già ammassate scorte di prodotti alimentari e bevande per il timore ingiustificato di non trovali più disponibili sugli scaffali. "Un comportamento irrazionale che - spiega Coldiretti in un comunicato - mette sotto pressione il lavoro di oltre tre milioni di italiani che continuano ad operare nella filiera alimentare, dalle campagne all'industria fino ai trasporti, ai negozi e ai supermercati, per garantire continuità alle forniture di cibo e bevande alla popolazione. Una realtà che allargata dai campi agli scaffali - conclude la Coldiretti - rappresenta il 25 per cento del Pil (538 miliardi di euro) grazie al lavoro, tra gli altri, di 740 mila aziende agricole, 70 mila industrie alimentari e 230 mila punti vendita in Italia, tra ipermercati (911) supermercati (2.1101), discount alimentari (1.716), minimercati (70.081 e altri negozi (138.000). Una rete diffusa lungo tutto il territorio nazionale che - sottolinea la Coldiretti - viene quotidianamente rifornita dalle campagne italiane dove stalle, serre e aziende continuano a produrre per seguire i cicli della natura, dall'attività di allevamento a quella di coltivazione. (segue) (Rin)