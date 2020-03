Colombia: coronavirus, ministero Salute comunica primo decesso

- Il ministero della Salute e della protezione sociale della Colombia ha dato notizia del primo decesso per coronavirus nel paese. I casi confermati sono saliti a 210. Gli ultimi 14 sono stati registrati a Bogotà (sei), Barranquilla (due), Cartagena (due), Chia (uno), Guarne (uno), Itaguì (uno) e Medellin (uno). Il paziente deceduto è un tassista di 58 anni di Cartagena, diabetico e iperteso, che ha avuto contatti con molti clienti stranieri. Da martedì 24 marzo a lunedì 13 aprile la Colombia sarà in isolamento obbligatorio preventivo per contenere l’espansione del coronavirus, misura annunciata dal presidente colombiano, Ivan Duque, in un discorso alla nazione pronunciato venerdì sera nella sede della presidenza a Bogotà. (segue) (Mec)