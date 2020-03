Colombia: coronavirus, ministero Salute comunica primo decesso (3)

- “Abbiamo preso decisioni drastiche ma urgenti per proteggere la salute dei colombiani. Nelle prossime settimane avremo l’opportunità collettivamente di rallentare il coronavirus”, ha spiegato Duque nel suo discorso. Si farà in modo di “assicurare l’approvvigionamento alimentare, l’accesso ai farmaci, un’adeguata erogazione dei servizi pubblici essenziali”, ha annunciato il presidente, aggiungendo che la squadra di governo spiegherà ai cittadini tutte le misure, prese seguendo le raccomandazioni degli esperti, dell’Organizzazione panamericana per la salute (Paho) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Duque ha sottolineato che occorre assumersi la responsabilità di agire come società perché il coronavirus si diffonde velocemente, ma facendo “la cosa giusta”, si può “rallentare il ritmo di espansione”. (segue) (Mec)