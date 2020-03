Colombia: coronavirus, ministero Salute comunica primo decesso (4)

- Il capo dello Stato si è detto pronto ad ascoltare le voci di “qualsiasi gruppo che ritiene che l’attuazione di questa misura richieda ulteriori azioni per soddisfare le proprie esigenze speciali” e ha assicurato che nessun colombiano vulnerabile sarà escluso dalla rete di sostegno statale. Duque ha fatto appello ai “settori sociali più avvantaggiati ad adottare una famiglia in difficoltà” e ha chiesto anche una preghiera per i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari. Il presidente colombiano ha invocato l’unità in un momento storico che richiede la capacità di lavorare insieme. Infine, ha ricordato di rispettare le regole igieniche, in particolare la pulizia delle mani e il distanziamento sociale. (segue) (Mec)