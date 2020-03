Coronavirus: prima vittima a Cipro aveva contratto il virus in ospedale

- Cipro registra il primo decesso per Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute cipriota chiarendo che il paziente, che aveva patologie pregresse, ha contratto il coronavirus mentre si trovava in ospedale. La vittima era stata inizialmente ricoverata al Paphos General Hospital, nella parte sud-occidentale del paese, con una bassa aspettativa di vita. Il defunto soffriva di insufficienza epatica e problemi cardiaci cronici ed era entrato in contatto con un altro paziente che si era rivelato positivo al Covid-19. Secondo quanto riferito dai media ciprioti, la vittima sarebbe un cittadino britannico. (Res)