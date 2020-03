Coronavirus: Crippa (M5s), da medici coraggiosa risposta a bando per task force

- Le domande per fare parte della task force di medici volontari da inviare nelle regioni più colpite dal coronavirus sono circa ottomila. E' quanto scrive in un post sul suo profilo Facebook il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa. "E' la commovente risposta al bando lanciato dalla Protezione civile da parte dei camici bianchi italiani che hanno deciso, con grande generosità e coraggio, di dare una mano ai loro colleghi delle zone più colpite dal corononavirus e che sono in prima linea. Questa è l'Italia migliore - continia Crippa - quella della solidarietà nel momento più buio. Ci sono richieste arrivate da tutte le Regioni, anche da parte di medici di 80 anni. Insieme ce la faremo. E questo gesto ci dà molta forza e speranza affinché il peggio possa passare al più presto e il Paese uscire da quest'emergenza", conclude Crippa.(Com)