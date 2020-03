Usa: coronavirus, vice presidente Pence e la moglie negativi al test

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e sua moglie sono risultati negativi al test per il coronavirus. Lo ha confermato nella notte con un tweet il responsabile dell’ufficio stampa di Pence, Katie Miller. "Lieto di riferire che i risultati dei test Covid-19 sono risultati negativi sia per il vice Presidente Mike Pence che per la moglie Karen Pence", ha dichiarato Miller. La stessa portavoce aveva reno noto nella giornata di venerdì 20 marzo che un membro dello staff di Pence era risultato positivo al coronavirus. Motivo per cui, ieri lo stesso Pence aveva annunciato che si sarebbe sottoposto al tampone insieme alla moglie. Anche il presidente Donald Trump ha eseguito il test per fugare ogni dubbio e dando esito negativo. Secondo Miller, né il vicepresidente, né il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno avuto stretti contatti con l'individuo infetto.(Nys)