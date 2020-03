Messico: consultazione pubblica su birrificio Constellation Brands, oggi la conclusione

- È iniziata ieri a Mexicali, nello Stato messicano della Bassa California, la consultazione pubblica per decidere il futuro dello stabilimento di birra Constellation Brands, indetta dal presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, e organizzata dal ministero dell’Interno. L’iniziativa, confermata nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, è partita in ritardo ieri e in alcune postazioni ci sono state proteste di attivisti, che hanno causato interruzioni nelle operazioni. Oggi il voto proseguirà dalle 9 alle 18 nei 27 seggi allestiti, dieci nell’area urbana e 17 in quella extraurbana. I risultati saranno resi noti dal presidente domani, nella sua consueta conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)