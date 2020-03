Messico: consultazione pubblica su birrificio Constellation Brands, oggi la conclusione (3)

- La decisione di coinvolgere la popolazione locale nell’esame del progetto imprenditoriale segue le polemiche che diverse associazioni cittadine hanno aperto per possibili danni all’ambiente, soprattutto per il timore di consumi e inquinamento eccessivo delle acque. I dirigenti dell’azienda hanno segnalato a fine febbraio che il cantiere era al 70 per cento del suo completamento e che al momento erano stati investiti 900 dei 1.400 milioni di dollari stanziati per il progetto. Al tempo stesso la compagnia, forte di una presenza nella distribuzione nel mercato messicano, ha riferito dei pareri positivi espressi dai tavoli tecnici condotti con le autorità locali. L'annuncio di costruzione dello stabilimento risale al 2016. (segue) (Mec)