Messico: consultazione pubblica su birrificio Constellation Brands, oggi la conclusione (4)

- Lo scorso 3 marzo i responsabili della Constellation Brands hanno messo in dubbio il futuro dei propri investimenti in Messico. “Se dobbiamo espanderci e non possiamo farlo in Messico, potremmo non avere altra scelta che guardare da altre parti”, si legge in una lettera aperta al presidente. A metà gennaio, il ministro dell’Ambiente Victor Toledo e la direttrice della Commissione nazionale acqua (Conagua), Blanca Jimenez Cisneros, avevano assicurato che lo stabilimento non avrebbe avuto una valutazione di impatto negativa. (segue) (Mec)