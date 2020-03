Messico: consultazione pubblica su birrificio Constellation Brands, oggi la conclusione (5)

- La scelta di coinvolgere la popolazione locale in scelte imprenditoriali, anche di rilievo, è stata motivo di diverse polemiche nel paese. Di grande impatto è stato il referendum con cui si è deciso di chiudere il cantiere del Nuovo aeroporto internazionale del Messico (Naim). Si tratta di un’ambiziosa infrastruttura con cui l'ex presidente Enrique Pena Nieto intendeva risolvere il futuro del traffico aereo messicano, previsto in grande crescita. Un impianto criticato da Lopez Obrador sia per l’impatto ambientale sia per le possibili presenze di vicende di malaffare. La bocciatura del Naim è stata per diversi analisti locali e internazionali, motivo di un calo della fiducia per gli investimenti esteri nel paese. (Mec)