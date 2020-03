Business news: Banca centrale Emirati, pronti a nuove misure a sostegno dell’economia

- Gli Emirati Arabi Uniti sono disposti ad estendere le misure per stimolare la crescita economica e contrastare gli effetti del coronavirus. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale emiratina, Mubarak Rashed al Mansouri, che lo scorso 14 marzo ha approvato un pacchetto di aiuti agli istituti finanziari da 27 miliardi di dollari per gli istituti di credito. "Siamo disposti ad estendere questo schema, quindi non esitiamo a rinnovare queste misure", ha dichiarato il governatore della Banca centrale in un’intervista a “Bloomberg TV”. "Prima della fine dei sei mesi, valuteremo e, se necessario, rinnoveremo il pacchetto", ha aggiunto. Secondo Al Mansouri, gli Emirati hanno in programma di tagliare i tassi di interesse seguendo la Federal reserve statunitense che ha tagliato i tassi di interesse in un intervallo tra 0 e 0,25, il più basso dal 2015. (Res)