Business news: Turchia, Erdogan annuncia pacchetto da 15,4 miliardi di dollari contro gli effetti del coronavirus

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un pacchetto di misure del valore di 15,4 miliardi di dollari per sostenere l'economia nazionale colpita dal coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Dopo una riunione straordinaria con ministri e alti ufficiali in merito alla crisi scatenata dalla diffusione del virus, Erdogan ha elencato alcuni dei provvedimenti per aiutare l'economia turca. Tra questi figurano una riduzione dell'Iva sul trasporto aereo nazionale dal 18 all'1 per cento per tre mesi, il posticipo di tre mesi dei pagamenti per le aziende danneggiate dalla pandemia, il raddoppio del fondo di garanzia dei crediti da 3,35 a 7,7 miliardi di dollari, forme di sostegno alle esportazioni, il posticipo del versamento dei contributi e delle detrazioni dell'Iva per tre mesi. Il capo dello Stato ha inoltre sottolineato che forme di lavoro flessibile e in remoto saranno incoraggiate al fine di contenere il virus. Erdogan ha poi chiesto ai turchi di limitare le uscite da casa al minimo indispensabile, un'indicazione che - se seguita dalla cittadinanza - potrebbe limitarsi a una durata di tre settimane secondo il presidente. Questi ha inoltre annunciato la distribuzione di mascherine e acqua di colonia come disinfettante agli ultrasessantacinquenni a Istanbul e Ankara. Dalla mezzanotte del 16 marzo, nel paese sono chiusi tutti i caffè, ristoranti, cinema, teatri e sale per eventi e matrimoni al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Il dicastero dell'Interno ha anche decretato la sospensione di riunioni e conferenze di tutte le organizzazioni non governative ad elevata affluenza, mentre il direttorato per gli affari religiosi ha vietato le preghiere collettive nelle moschee. Finora in Turchia si sono registrati un decesso e 98 casi di contagio da coronavirus, secondo il ministero della Salute. (Tua)