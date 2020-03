Business News: Nigeria, Banca centrale creerà fondo di 163 milioni di dollari per mitigare impatto coronavirus su economia

- La Banca centrale della Nigeria (Cbn) creerà un fondo da 50 miliardi di naira (circa 163 milioni di dollari) per mitigare l'impatto della pandemia di coronavirus sulla più grande economia africana e consentire alle banche di dare ai propri clienti più tempo per rimborsare i loro prestiti. Lo ha annunciato il governatore della Banca centrale Godwin Emefiele nel corso di una conferenza stampa tenuta ad Abuja. Il nuovo pacchetto di misure, ha dichiarato Emefiele, è destinato in particolare ad agevolare prestiti a società farmaceutiche impegnate nel potenziamento e nella creazione di impianti di produzione di farmaci in Nigeria e a società sanitarie che intendono costruire ospedali e cliniche. In Nigeria si registrano al momento due casi confermati di contagio da coronavirus. Altre misure annunciate includono il taglio per un anno dei tassi di interesse su alcuni prestiti della Banca centrale al 5 per cento annuo dal 9 per cento. "La Cbn è pronta a fornire misure di sostegno alla liquidità come e quando richiesto, in considerazione del suo ruolo di banchiere presso il governo federale e di prestatore di ultima istanza", ha affermato Emefiele, che invece ha smentito l'eventualità di una possibile svalutazione della naira affermando che i "fondamentali del mercato" non giustificano una tale misura. L'economia della Nigeria, principale produttore di petrolio africano, è stata colpita duramente dai bassi prezzi del greggio causati dalla minore domanda da parte della Cina e dalla guerra dei prezzi in atto tra Arabia Saudita e Russia. Per questo motivo la scorsa settimana il ministero delle Finanze ha dichiarato il taglio del budget record di 10.600 miliardi di naira (34,6 miliardi di dollari) che era stato stanziato per il 2020 sulla base di un prezzo di 57 dollari al barile, contro i 33 dollari attuali. (Res)