Business News: coronavirus, Bmw ferma la produzione in Europa e Sudafrica

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di nuovo coronavirus, il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha annunciato l'arresto della produzione presso i suoi impianti in Europa e a Rosslyn in Sudafrica, da oggi al 19 aprile prossimo. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Bmw, Oliver Zipse. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Zipse ha aggiunto che, nonostante il coronavirus, “la produzione di Bmw segue l'andamento delle vendite previsto. Il gruppo adatta, quindi, “in maniera flessibile il volume di produzione alla domanda”. Come Bmw, anche le altre aziende automobilistiche tedesche Daimler, Volkswagen, Audi e Man hanno interrotto o limitato la produzione a causa del coronavirus. (Geb)