Business News: coronavirus, governo Nigeria prevede tagli al bilancio per 4,9 miliardi di dollari

- Il governo della Nigeria sta pianificando di ridurre il suo budget di 1.500 miliardi di naira (4,9 miliardi di dollari) a causa dell'impatto che la diffusione globale del coronavirus avrà sulla prima economia africana e del ribasso dei prezzi del petrolio. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze nigeriano, Zainab Ahmed, parlando in conferenza stampa al termine di una riunione di governo. "Stiamo lavorando sulla base dello scenario peggiore di un benchmark petrolifero di 30 dollari al barile e una produzione di 2,1 milioni barili al giorno", ha detto Ahmed. La legge di bilancio approvata a dicembre prevede un piano di spesa calcolato ipotizzando una produzione petrolifera grezza di 2,18 milioni di barili al giorno al prezzo di 57 dollari al barile. Il benchmark internazionale Brent ha raggiunto ieri i 25 dollari al barile, soglia minima da 16 anni, trascinato dalle preoccupazioni per l'impatto del coronavirus sull'economia globale, dal crollo della domanda di petrolio e, di conseguenza, da un eccesso dell'offerta. Circa il 90 per cento degli utili in valuta estera del governo nigeriano provengono dalle vendite di petrolio, i cui prezzi hanno subito un duro colpo tra la bassa domanda cinese (dovuta all'impatto del coronavirus) e la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia. Nel 2016 la Nigeria è uscita dalla recessione causata dal crollo del prezzo del petrolio alla fine del 2014 e attualmente la sua economia cresce intorno al 2 per cento. (Res)