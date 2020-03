Business News: Zimbabwe, inflazione su base annua in aumento del 540 per cento a febbraio

- L'inflazione dello Zimbabwe su base annua è stata del 540,16 nel mese di febbraio. È quanto riferito dall'agenzia statistica Zimstat, secondo cui i prezzi su base mensile sono aumentati del 13,52 per cento nello stesso periodo rispetto al 2,23 per cento del mese precedente. La Banca centrale prevede che il tasso di inflazione annuale scenderà al 50 per cento entro la fine dell'anno, ma gli analisti sostengono che le pressioni sui prezzi rimarranno elevate a causa di un tasso di cambio debole e della carenza di cibo a seguito di una grave siccità. (Res)