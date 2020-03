Coronavirus: Guerini ringrazia omologo Shoigu per l'assistenza fornita dalla Russia

- Il ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergej Shoigu, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo italiano, Lorenzo Guerini, incentrato sull’assistenza per contrastare l’emergenza del coronavirus. È quanto si legge in una nota del dicastero russo, secondo cui la telefonata si è svolta nella tarda serata di ieri. Durante la conversione, Guerini avrebbe confermato la disponibilità ad accogliere già dalla giornata odierna aerei russi con a bordo specialisti sanitari, macchinari e attrezzature utili a contrastare la diffusione del virus. Il ministro italiano, stando a quanto si legge nella nota, ha anche espresso gratitudine alla Russia per la pronta assistenza per contrastare la pandemia globale di coronavirus fornita grazie all’intesa raggiunta nel corso di un colloquio telefonico avvenuto ieri fra il presidente, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (segue) (Rum)