Coronavirus: Guerini ringrazia omologo Shoigu per l'assistenza fornita dalla Russia (2)

- Proprio in seguito alla conversazione fra Putin e Conte, il ministro Shoigu ha disposto di istituire un gruppo aereo di rapida assistenza all'Italia nella lotta contro il coronavirus che sarà operativo a partire da oggi, domenica 22 marzo. Secondo quanto si legge in un comunicato diffuso ieri sera dal ministero della Difesa della Federazione Russa, in base alle disponibilità della parte italiana, i velivoli militari russo impiegati in quest'attività di assistenza trasporteranno nel nostro paese otto brigate mobili di virologi e medici militari russi, oltre ad autoveicoli per la disinfezione delle strade e dei mezzi di trasporto pubblico, e altre attrezzature mediche. (Rum)