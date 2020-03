Business news: Oman, Banca centrale fornirà a istituti di credito 20,8 miliardi di liquidità extra

- La Banca centrale omanita si è dichiarata pronta a fornire circa 20,8 miliardi di dollari in liquidità extra agli istituti di credito al fine di sostenere l’economia nazionale, colpita dalle conseguenze del coronavirus. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Arab News". Alle banche omanite è stato chiesto di ridurre i costi di gestione dei conti e permettere posticipi dei pagamenti fino a 6 mesi, specialmente per le piccole e medie imprese, oltre a facilitare i prestiti a settori particolarmente colpiti dalla diffusione del coronavirus, come il turismo e la sanità. (Res)