Business news: Medio Oriente, 7,2 miliardi di dollari di perdite per le compagnie aeree causa coronavirus

- La Air transport association (Iata) ha stimato a 7,2 miliardi dollari l’ammontare dei guadagni mancati da parte delle compagnie aeree mediorientali a causa della ridotta operatività. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News". Da gennaio, in Medio Oriente sono stati cancellati circa 16 mila voli. “È un momento difficile per tutti noi, in particolare per l'industria aeronautica”, ha dichiarato Muhammad Ali Albakri, vicepresidente regionale della Iata per l’Africa e il Medio Oriente. (Res)