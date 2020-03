Business news: Egitto, prezzo dell'oro in aumento dell'1,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto il prezzo dell'oro 21 carati è aumentato di circa 10 sterline egiziane, passando da 675 a 685 sterline l'oncia(da 42,86 a 43,49 dollari) nel pieno dell'emergenza per la diffusione del nuovo coronavirus. Lo riferisce il quotidiano locale "Shorouk". Si tratta di un incremento del prezzo su base giornaliera dell'1,4 per cento, dovuto alla forte domanda di oro, considerato un bene rifugio sicuro in previsione di una recessione economica mondiale a causa della Covid-19. Il governo egiziano ha annunciato di aver adottato nuove misure per fermare la diffusione del coronavirus nel Paese. Durante l'incontro presieduto dal premier Mostafa Madbouly, con il ministro della Sanità, Hala Zayed, è stata riesaminata l'attuale posizione delle misure adottate per combattere la pandemia. Il primo ministro egiziano ha deciso che ci sarà un gruppo di lavoro in ciascun ministero e agenzia governativa, il cui compito sarà quello di garantire che le procedure igieniche e di disinfezione siano eseguite. Le autorità egiziane hanno anche ridotto a 10 minuti il sermone settimanale del venerdì, come parte delle misure precauzionali per controllare l’epidemia di coronavirus. Secondo il quotidiano "Shorouk", i fedeli dovranno praticare lʼabluzione - il lavaggio rituale a scopo di purificazione spirituale - in casa propria, recandosi in moschea portando tra l’altro i loro tappeti da preghiera personali. Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato di aver registrato 46 nuovi casi di coronavirus nel paese portando il totale dei contagi a 256. (Cae)