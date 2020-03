Business News: Kenya, Banca mondiale stanzia 60 milioni di dollari per gestione emergenza coronavirus

- La Banca mondiale ha annunciato lo stanziamento di 60 milioni di dollari in favore del Kenya per aiutare il paese a contrastare l'epidemia di coronavirus. Il finanziamento, ha dichiarato l'istituto internazionale sul suo profilo ufficiale Twitter, migliorerà la sorveglianza, i servizi di laboratorio, le unità di isolamento, le attrezzature, le forniture e le comunicazioni per aiutare a mitigare il virus. Il Kenya, prima economia dell'Africa orientale, ha finora confermato tre casi di contagio da Covid-19. (Res)