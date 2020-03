Business News: Iata su coronavirus, compagnie aeree africane hanno perso 4,4 miliardi di dollari

- Dallo scorso 11 marzo le compagnie aeree africane hanno perso 4,4 miliardi di dollari in mancate entrate a causa della pandemia di coronavirus. È quanto reso noto dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (Iata). “È un momento difficile per tutti noi, in particolare per l'industria aeronautica”, ha dichiarato Muhammad Ali Albakri, vicepresidente regionale della Iata per l’Africa e il Medio Oriente, nel corso di una conferenza stampa a Nairobi. Lo scorso 8 marzo, il vicepresidente di Iata Raphael Kuuchi stimava le perdite delle compagnie aeree africane a causa del coronavirus in 400 milioni di dollari, prevedendo tuttavia che l'impatto del virus sulle attività delle compagnie aeree africane fosse destinato a peggiorare. Sono finora 716 i casi confermati di coronavirus in 34 paesi africani, con 19 morti e 68 guariti. (Res)