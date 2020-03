Business News: Sudafrica, ministro Finanze annuncia ulteriori finanziamenti per far fronte a epidemia coronavirus

- Il governo del Sudafrica potrebbe stanziare ulteriori fondi per far fronte alla diffusione del coronavirus nel paese, nonostante i soldi già disponibili attraverso il fondo per le catastrofi nazionali. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze sudafricano Tito Mboweni, citato dai media locali. "Man mano che l'emergenza si diffonde, dobbiamo mettere da parte ulteriori finanziamenti, il che significa che dovremo ridurre i programmi in tutto il sistema governativo riducendo gli importi assegnati", ha dichiarato Mboweni nel corso di una conferenza in cui ha delineato le nuove misure per contenere la diffusione del virus nel paese. Finora sono 62 i casi confermati in Sudafrica, che è il paese dell'Afria sub-sahariana ad aver fatto registrare il maggior numero di contagi. In tutto il continente sono 378 i casi confermati, con sette morti e 39 guariti. (Res)