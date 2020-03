Business News: Italia-Somalia, governo e Aics firmano progetto in settore agricolo e ittico

- Il ministero del Commercio e dell'industria della Somalia (Fgs) e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) hanno concluso un accordo per rafforzare il settore manifatturiero in Somalia, in particolare nei settori dell' agricoltura e della pesca. L'accordo, riferisce l'agenzia di stampa "Sonna", è stato firmato a Mogadiscio dal ministro del Commercio e dell'Industria somalo, Abdullah Ali Hassan, e dal direttore della sede Aics di Mogadiscio, Guglielmo Giordano, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Somalia Alberto Vichy e di altri funzionari dell'ambasciata d'Italia. Il progetto sarà attuato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale in Africa e Medio Oriente (Unido), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) con l'obiettivo di promuovere la produzione interna. (Res)