Business News: Germania, continueremo a sostenere il Mali in ricerca stabilità e sicurezza

Germania, continueremo a sostenere il Mali in ricerca stabilità e sicurezza

- La Germania intende continuare a sostenere il Mali nella ricerca di una "maggiore stabilità e sicurezza, anche per quanto riguarda gli aiuti umanitari”. È quanto si apprende da un rapporto del ministero degli Esteri tedesco, presentato oggi al governo federale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel documento si sottolinea che, negli ultimi mesi, in Mali è in continuo aumento il numero degli attacchi jihadisti transfrontalieri, che colpiscono “la popolazione civile, le istituzioni, la polizia e le basi militari”. Elementi, prosegue il rapporto, che evidenziano “quanto sia importante l'impegno” della Germania per la stabilità e la sicurezza in Mali. Nel paese africano, la Bundeswehr partecipa alla missione militare dell'Onu Minusma e all'operazione Eutm Mali, condotta dall'Ue per l'addestramento delle Forze armate locali. (Geb)