Business news: Egitto, Banca centrale taglia i tassi del 3 per cento

- La Banca centrale dell'Egitto ha tagliato i tassi di interesse del 3 per cento al termine di una riunione straordinaria per affrontare le ripercussioni della diffusione del coronavirus sull'economia. Lo riferisce una nota. "Alla luce degli sviluppi e della situazione mondiale, la Banca centrale ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 300 punti base per mantenere i guadagni raggiunti dall'economia egiziana negli ultimi anni", si legge nella nota. In particolare, la Banca centrale ha ridotto il tasso sui depositi overnight dal 12,25 al 9,25 per cento, mentre il tasso sui prestiti overnight è passato dal 13,25 al 10,25 per cento. Le operazioni principali e il tasso di sconto è passato dal 12,75 al 9,75 per cento. (Cae)