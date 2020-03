Business news: Emirati, sospeso rilascio di tutti i permessi di lavoro

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso il rilascio di tutti i tipi di permessi di lavoro fino a nuovo avviso come misura precauzionale contro la diffusione del coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Wam”. “Il ministero delle Risorse umane degli Emirati ha sospeso il rilascio di tutti i tipi di permessi di lavoro, inclusi autisti e lavoratori domestici, in vigore da giovedì 19 marzo fino a nuovo avviso", si legge in una nota rilasciata dalla “Wam”. Secondo il comunicato stampa la misura esclude permessi di trasporto interni e permessi di lavoro per Expo 2020. Il ministero ha dichiarato che la mossa è stata presa in coordinamento con l'autorità nazionale di gestione delle emergenze e delle crisi e delle catastrofi nell'ambito delle misure precauzionali adottate dagli Emirati per frenare la diffusione della pandemia di coronavirus. Gli Emirati hanno annunciato il divieto temporaneo di espatrio per i propri cittadini al di fuori del paese e sospeso il rilascio dei visti in arrivo, ad eccezione dei titolari di passaporto diplomatico. (Res)