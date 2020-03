Business news: Tunisia, esportazioni e importazioni in calo a gennaio e febbraio

- Le esportazioni e le importazioni della Tunisia hanno segnato una diminuzione rispettivamente dello 0,1 e del 7,6 per cento nei primi due mesi del 2020 rispetto al 2019 in termini di volume. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica. A livello di valore, le esportazioni sono diminuite dell'1,5 per cento, passando da 7.719 a 7.606 milioni di dinari (circa 2,41 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2019. Nello stesso periodo di riferimenti, le importazioni sono diminuite del 2,5 per cento, passando da 10.181 a 9.925 milioni di dinari (circa 3,16 milioni di euro). In particolare, il settore energetico è diminuito del 26,1 per cento, il tessile/abbigliamento e pellami del 4,1 per cento, miniere, fosfati e derivati ​​hanno segnato un -1,1 per cento. Al contrario, il settore agricolo e le industrie agro-alimentari hanno registrato esportazioni in aumento del +16,2 per cento, a seguito dell'aumento delle vendite di olio d'oliva. Le esportazioni dalle industrie meccaniche ed elettriche sono leggermente aumentate dello 0,6 per cento. (Tut)