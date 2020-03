Business news: Arabia Saudita, misure economiche da oltre 30 miliardi di dollari per arginare crisi coronavirus

- L'Arabia Saudita ha annunciato nuove misure economiche per mitigare l’impatto del coronavirus sull’economia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Spa”, il nuovo pacchetto, annunciato dal ministro delle Finanze Mohammed al Jadaan, consiste di 120 miliardi di riyal (31,93 miliardi di dollari) a sostegno del sistema economico, con 50 miliardi di riyal (13, 2 miliardi di dollari) a sostegno di banche, istituti finanziari e piccole e medie imprese. Il pacchetto comprende anche altre iniziative a sostegno dell'economia di oltre 70 miliardi di riyal (18,6 miliardi di dollari). Nelle ultime settimane l'Arabia Saudita ha preso misure drastiche per contrastare il coronavirus, interrompendo il pellegrinaggio minore dell’Umrah alla Mecca e Medina, bloccando i voli internazionali per due settimane a partire da domenica 15 marzo e limitando gli ingressi alle frontiere. L’ultima decisione drastica è stata la completa sospensione delle preghiere quotidiane e delle preghiere settimanali del venerdì dentro e fuori le mura delle due moschee di La Mecca e Medina. Per arginare i contagi è stata inoltre posta in stato di isolamento l’intera provincia a maggioranza sciita di Qatif, nella parte orientale del paese, dove diverse persone avrebbero contratto il virus dopo essere stati in Iran. Riad ha inoltre sospeso i lavori in tutti i dipartimenti governativi ad eccezione di quelle vitali per il paese e ordinato la chiusura di tutti i centri commerciali, ristoranti, caffè e parchi pubblici. Supermercati, farmacie e aziende di consegna di generi alimentari saranno autorizzati a operare normalmente. Da domani, 21 marzo, le autorità hanno annunciato la sospensione di tutti i voli internazionali per due settimane. (Res)