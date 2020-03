Business news: Alibaba Cloud condivide tecnologia Ia per diagnostica Covid-19

- Alibaba Cloud, il braccio di cloud computing del colosso cinese Alibaba, sta condividendo la sua nuova tecnologia di diagnostica della Covid-19 basata sull'intelligenza artificiale (Ia) per l'uso gratuito da parte degli ospedali di tutto il mondo. La tecnologia, sviluppata da Alibaba Damo Academy e Alibaba Cloud, è in grado di analizzare le immagini CT (Tac) entro 20 secondi per diagnosticare nuovi casi sospetti di coronavirus con un tasso di precisione del 96 per cento. I medici di solito impiegano dai 5 ai 10 minuti circa per diagnosticare immagini TC di un paziente. Secondo Alibaba Damo Academy, il sistema di diagnosi basato su Ia può alleggerire le risorse ospedaliere già in tensione. Le istituzioni mediche in Giappone, Italia, Malesia e Paesi Bassi hanno contattato Alibaba Cloud con la richiesta di poter utilizzare la tecnologia, secondo quanto ha dichiarato la società. La tecnologia è stata utilizzata in oltre 260mila casi clinici in 160 ospedali cinesi. (Cip)