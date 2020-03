Coronavirus: ecco l'elenco delle attività produttive che resteranno in funzione

- Ecco la lista delle attività che rimarranno operative: coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali e servizi connessi; pesca e acquacoltura; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di spago, corde, funi e reti; fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbrica di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in gomma; fabbricazione di articoli in materie plastiche; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; fabbricazione di prodotti refrattari; produzione di alluminio e semilavorati. (segue) (Rin)