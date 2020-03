Coronavirus: ecco l'elenco delle attività produttive che resteranno in funzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori); fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche; fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria; riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere; riparazione e manutenzione di trattori agricoli; riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia; riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori; riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali; riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori). (segue) (Rin)