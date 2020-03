Coronavirus: ecco l'elenco delle attività produttive che resteranno in funzione (3)

- Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria; installazione di apparecchi elettromedicali; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; installazione di impianti elettrici; installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione); manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici. (segue) (Rin)