Coronavirus: ecco l'elenco delle attività produttive che resteranno in funzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano); trasporto ferroviario di merci; trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; trasporto con taxi; trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente; trasporto di merci su strada; trasporto mediante condotte di gas; trasporto mediante condotte di liquidi; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; ricerca scientifica e sviluppo; traduzione e interpretariato; servizi veterinari; attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie; pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio; altre attività di pulizia; attività dei call center; amministrazione pubblica e difesa;assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale. (Rin)