Business news: Dubai sospende rilascio di tutti i permessi per eventi aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emirato di Dubai ha deciso di interrompere temporaneamente il rilascio di permessi per tutti gli eventi aziendali nell'ambito di misure precauzionali contro il coronavirus. "In linea con i continui sforzi per salvaguardare la salute pubblica, il Dipartimento per lo sviluppo economico di Dubai sospende temporaneamente il rilascio di tutti i permessi per eventi commerciali (conferenze, mostre, incontri) fino alla fine di marzo 2020", si legge in una nota. Il ministero della Sanità e della prevenzione degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la conferma di 15 nuovi casi di coronavirus Covid-19 nel paese, portando il totale dei contagi a 113. (Res)