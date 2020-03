Business news: Cina, Xiaomi ha ripreso 80 per cento delle operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tecnologica cinese Xiaomi ha ripreso le operazioni per oltre l'80 per cento della sua catena di approvvigionamento, a seguito dello scoppio nei mesi scorsi dell'epidemia di coronavirus del paese. Wang Xiang, presidente di Xioami, ha dichiarato a un briefing online che la società è ancora molto fiduciosa nel mercato europeo poiché la situazione del virus, sebbene grave, "è temporanea". La società ha dichiarato che febbraio è stato un mese impegnativo poiché le sue fabbriche e gli uffici hanno lottato per riprendere le operazioni. Wang ha affermato che la società ha riaperto oltre mille negozi in tutta la Cina. Xiaomi prevede di lanciare un nuovo smartphone 5G di punta, il Redmi K30 Pro, in una conferenza stampa virtuale il 24 marzo. L'amministratore delegato della società, Lei Jun, ha presentato la nuova linea di dispositivi tramite un evento online il mese scorso. (Cip)