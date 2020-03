Business news: Cina, Trip.com registra crescita entrate del 15 per cento nel 2019

- Trip.com Group, la più grande agenzia di viaggi online della Cina, ha registrato una forte crescita del volume della merce lorda e delle entrate nel 2019. Lo scorso anno il volume delle merci lorde è salito a 865 miliardi di yuan (circa 122,4 miliardi di dollari), in crescita del 19 per cento rispetto al 2018, come annunciato dalla società quotata al Nasdaq nella sua relazione finanziaria. Trip.com ha visto aumentare le entrate nette del 15 per cento su base annua a 35,7 miliardi di yuan (oltre cinque miliardi di dollari) nel 2019. La società con sede a Shanghai ha continuato a espandere il business internazionale poiché la crescita del fatturato annuale per gli hotel (escluse le destinazioni della Cina continentale) ha raggiunto il 51 per cento nel quarto trimestre del 2019. Anche i mercati di livello inferiore hanno registrato una crescita significativa in quanto le notti in camere d'albergo a basso costo di Ctrip sono aumentate di circa il 50 per cento anno su anno nel quarto trimestre. (Cip)