Business news: Cina, 5G, provincia di Hubei costruirà 15 mila stazioni basi entro la fine dell'anno

- La provincia settentrionale cinese di Hebei costruirà 15 mila stazioni base 5G entro la fine di quest'anno per accelerare la costruzione della sua rete di quinta generazione. Lo ha annunciato l'Amministrazione provinciale delle comunicazioni. Le aree urbane di tutte le 11 città e la nuova area di Xiongan in Hebei dovrebbero essere coperte dalla rete 5G entro la fine dell'anno, ha spiegato. La provincia prevede di aumentare il proprio investimento annuo in immobilizzazioni 5G a 13,87 miliardi di yuan (circa 1,96 miliardi di dollari) e di intensificare ulteriormente la promozione di applicazioni 5G in settori chiave quali Internet industriale, telemedicina e smart city. A partire dal 4 marzo, un totale di 3.360 stazioni base 5G erano in costruzione nell'Hebei, hanno affermato le autorità locali. (Cip)