Business news: Egitto annuncia piano urgente per limitare effetti coronavirus sull’industria

- Il ministero dell’Industria e del Commercio dell’Egitto ha annunciato l’avvio di un piano urgente per attenuare le ripercussioni della crisi legata al coronavirus sulla produzione nazionale, in vista delle misure di isolamento al via giovedì prossimo. In un comunicato, il dicastero ha fatto sapere di essere in contatto con tutte le aziende per assicurare la continuità del processo di produzione e per garantire le importazioni necessarie. Previste anche facilitazioni per le comunicazioni tra gli uffici commerciali dell’Egitto nel mondo e tra produttori ed esportatori. Il governo ha annunciato la sospensione del traffico aereo in tutti i suoi aeroporti dal 19 al 31 marzo. Il primo ministro Mostafa Madbouly ha inoltre annunciato che il numero di impiegati statali che ogni giorno si recano al lavoro verrà ridotto. Con 121 casi registrati, l’Egitto è il paese del continente africano con il più alto numero di contagi di Covid-19. (Cae)