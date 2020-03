Business news: Turchia, Banca centrale taglia di un punto percentuale il tasso d'interesse di riferimento

- La banca centrale turca ha tagliato il tasso d'interesse di riferimento di un punto percentuale alla luce delle crescenti preoccupazioni in merito alle ricadute economiche del coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". La commissione per le politiche monetarie della Banca centrale ha diminuito il tasso d'interesse dal 10,75 al 9,75 per cento. Stamani, la Banca centrale ha anche annunciato che fornirà agli istituti di credito del paese la liquidità di cui avranno bisogno per superare i contraccolpi derivante dalla crisi legata al coronavirus. (Tua)