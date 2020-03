Coronavirus: Di Maio, nuove misure necessarie, Italia avrà forza per reagire

- La chiusura di tutte le attività essenziali "era una misura necessaria da prendere". Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a commento delle nuove misure più restrittive annunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per contrastare la diffusione del coronavirus. "Perché è evidente a tutti che il governo deve avere una sola priorità: tutelare la salute di ogni singolo cittadino italiano. E va fatto con ogni strumento, ordinario e straordinario. Il coronavirus è una cosa seria, ma forse qualcuno, una piccola parte, non l’ha ben capito. Quindi c’è la necessità di essere categorici, senza mezze misure, e intervenire drasticamente", ha aggiunto Di Maio. "L’Italia avrà la forza di reagire a questa emergenza. E reagirà. Non molliamo e non abbassiamo la guardia, dimostriamo al mondo intero che siamo forti e che sapremo sconfiggere questo maledetto virus. Mai come oggi serve unità. Siamo una grande nazione", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)